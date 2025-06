Como lite e coltellate in centro | 19enne arrestato e un coetaneo di Morbegno in prognosi riservata

Una notte di violenza scuote il cuore di Como, dove un giovane di 19 anni è stato ferito gravemente in un brutale episodio di lite e coltellate. Testimoni e immagini hanno catturato ogni istante di questa drammatica aggressione, mentre la vittima lotta tra la vita e la speranza di salvarsi. Un episodio che ha scosso l’intera comunità e sollevato importanti quesiti sulla sicurezza urbana. La vicenda si sta sviluppando rapidamente e ulteriori dettagli emergono...

Como, 24 giugno 2025 – All’accoltellamento hanno assistito tutti: gli amici della vittima, un passante che ha riferito alla polizia dell’aggressione con particolare precisione, e anche un addetto alla vigilanza della stazione ferroviaria, che ha ripreso quasi tutto con il telefono cellulare. Mentre il 118 soccorreva la vittima in via Manzoni, un ventenne di Morbegno, raggiunto da diversi fendenti tra cui uno al polmone, la pattuglia della Squadra Volante fermava poco distante, in via Giacomo Leopardi, Mohamed Friha, diciannovenne algerino residente nella zona di via Anzani, che gli agenti hanno identificato senza bisogno di vedere i suoi documenti, più che noto per una serie di episodi di cui è stato protagonista in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, lite e coltellate in centro: 19enne arrestato e un coetaneo di Morbegno in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: como - morbegno - lite - coltellate

Raggiunto da due coltellate al culmine di una lite, 30enne operato d'urgenza: arrestato il giovane aggressore - Un violento litigio a Fabriano si trasforma in tragedia quando un 30enne viene colpito da due coltellate.

Lite in strada tra nordafricani finisce a coltellate, 19enne algerino in manette per tentato omicidio.

Como, accoltellato per strada in una violenta lite. Arrestato per tentato omicidio un 19enne - La Polizia di Stato di Como, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi, un 19enne algerino, residente in via Anzani, con diversi prec ... Secondo comozero.it

Lite violenta a Como uomo accoltellato, subito arrestato l’aggressore - La Polizia di Stato di Como, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha arrestato per tentato omicidio e ... Lo riporta valtellinanews.it