commerciante sparito nel nulla da otto giorni

Da otto giorni, il silenzio avvolge la scomparsa di Mauro Puorro, commerciante di 61 anni scomparso senza lasciare tracce dalla sua attività di Pero. Un allontanamento apparentemente tranquillo che, però, ha acceso l’allarme tra familiari e forze dell’ordine. La famiglia aspetta risposte, mentre si moltiplicano gli appelli e le ricerche. A oggi, nessuna novità: la speranza di ritrovare Mauro vivo e in buona salute rimane viva.

Ancora nessuna notizia di Mauro Puorro (nella foto), commerciante di 61 anni che lo scorso 16 giugno si è allontanato dal suo negozio di via Curiel a Pero. Secondo la ricostruzione fornita dalla moglie ai carabinieri, l’uomo è uscito intorno alle 16 senza dire dove si sarebbe recato. Un gesto normale che non ha preoccupato la famiglia perché Mauro spesso si allontana dal negozio per fare delle commissioni. Dopo un’ora la moglie ha cominciato a preoccuparsi e ha notato che sulla scrivania del marito c’erano il cellulare, il portafogli, le chiavi di casa e gli occhiali da vista. Prima è andata a casa per assicurarsi che fosse li, quando non lo ha trovato ha iniziato a chiamare amici e parenti per chiedere se qualcuno lo aveva visto: del 61enne nessuna traccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it