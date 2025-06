Come stimolare l'appetito del cane | 4 consigli dell'esperta

Se il vostro amico a quattro zampe ha perso l'appetito, non disperate: la veterinaria Viviana Giuliano condivide quattro preziosi consigli per ravvivare il suo interesse per il cibo. Dalla scelta di alimenti umidi alla creazione di un ambiente piĂą sereno, scoprirete come rendere ogni pasto un momento di gioia e benessere. Pronti a riscoprire il piacere di condividere il cibo col vostro cane? Continua a leggere.

La perdita di appetito nel cane può dipendere da diversi fattori come caldo, patologie sistemiche o anche problemi comportamentali. La veterinaria Viviana Giuliano consiglia di procedere escludendo eventuali cause mediche e poi stimolare il cane con cibo umido, investire sulla dieta casalinga e rendere la sua vita piĂą piena e serena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

