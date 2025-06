Come si porta quest' estate la camicia a maniche corte che resta un must assoluto della bella stagione

Quest’estate, la camicia a maniche corte si conferma il vero protagonista del guardaroba maschile, capace di unire stile e praticità con eleganza disinvolta. Perfetta per ogni occasione casual, dal city tour alle passeggiate in riva al mare, questa evergreen si rivela il compromesso ideale tra comfort e raffinatezza. Ma come portarla al meglio? Ecco i nostri consigli per indossarla con classe e non passare mai inosservati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo sappiamo, in fondo le camicie a maniche corte per l'uomo sono perfette per far fronte a tutte quelle occasioni casual nelle quali è richiesto un pizzico di impegno in più di una semplice t-shirt. Magari anche in riva al mare, con le Birkenstock ai piedi e un cocktail in mano, ma comunque con un colletto al posto giusto. Perché quest’anno più che mai le camicie a maniche corte non si limitano a battere il caldo, insistendo su un doppio binario: sobrietà impeccabile da un lato, libertà decorativa senza freni dall’altro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come si porta quest'estate la camicia a maniche corte, che resta un must assoluto della bella stagione

In questa notizia si parla di: maniche - corte - porta - quest

Abuso dei contratti a termine del Personale ATA: Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia - La Commissione Europea ha avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia, accusandola di abuso dei contratti a termine nel personale ATA.

Anche quest’anno Dorado, spazio di comunità in Lungo Dora (ma a pochissimi minuti da piazza Castello!), diventerà la “casa temporanea” di Open House Torino: info point per visitatori e visitatrici, punto di ritiro per il gruppo di volontari e volontarie. Volete ric Vai su Facebook

Le migliori camicie a maniche corte uomo dell'estate 2025, tutti i trend per una stagione davvero super; Arrostita, grande folla in Porta Sant’Antonio; Vestito a fiori: come si porta secondo Dakota Johnson e Natalia Vodianova.

Kasia Smutniak ai Nastri d’Argento in tailleur, ma con la giacca a maniche corte (indossata a pelle) - Look total black per Kasia Smutniak alla cerimonia dei Nastri d'Argento, con un capo diverso dal solito: giacca a maniche corte indossata senza niente ... Come scrive fanpage.it

La camicia a maniche corte, come indossare il capo per uno stile disinvolto quest'estate - Tra i must have di stagione ce n'è uno che sta tornando in sordina: la camicia a maniche corte. Si legge su corriere.it