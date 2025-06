Come mettere a profitto la rabbia | Holger Rune vende le racchette distrutte Ecco quanto costa possederne una

Quel che però è sorprendente è come Rune abbia deciso di trasformare la sua rabbia in un'opportunità di business: vendendo le racchette distrutte a un prezzo che fa riflettere. In un mondo dove le emozioni candidamente si traducono in profitto, scopriremo quanto costa possedere una racchetta "indossata" dal campione danese, e come questa strategia possa insegnarci a mettere a frutto anche le passioni più impulsive.

Quando nel tennis, lo sport dell’eleganza e della raffinatezza, un giocatore si lascia andare a degli scatti di rabbia incontrollati viene spesso sommerso dai fischi. È capitato a tanti grandi campion i, e nella maggior parte dei casi a farne le spese sono i primi oggetti a porata di mano: le racchette. E il tennista danese Holger Rune non fa eccezione, anche il talento del 2003 ha avuto i suoi momenti nella pur breve carriera. Quel che però è inedito, è la scelta di Rune di mettere in vendita i cimeli che portano i segni dei suoi sfoghi. Cappellini, magliette e racchette rotte. Sul nuovo shop online, inaugurato due giorni fa, Rune e la sorella Alma hanno messo in vendita vari oggetti che si collegano alla sua carriera: magliette autografate, cappellini firmati, poster e carte da gioco. 🔗 Leggi su Open.online

