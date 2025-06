Come Luna Rossa può impiegare Peter Burling? QI ineguagliabile guiderà la nuova generazione E Junior…

L’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa segna un nuovo capitolo nello sport velico, portando talento e esperienza di livello mondiale nel team italiano. La sua presenza promette di guidare la nuova generazione di velisti verso traguardi ambiziosi, con un mix di passione e innovazione. Sebbene non possa essere al timone nel 2027, il suo ruolo sarà fondamentale nel plasmare il futuro della squadra e dell’America’s Cup stessa. La sfida è appena iniziata!

L’ ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa ha generato parecchio scalpore in Nuova Zelanda, visto che il timoniere ha proprio lasciato i Kiwi con cui ha vinto le ultime tre edizioni della America’s Cup. Il 34enne ha deciso di sposare la causa del sodalizio italiano, rafforzando sensibilmente il gruppo dello skipper Max Sirena. Non potrà però essere al timone nel 2027 a Napoli, perché la bozza del protocollo regolamentare lo vieta. La testata neozelandese Stuff, un punto di riferimento non solo in ambito sportivo alla pari di NZ Herald, si è soffermata su questo ingaggio: “ Max Sirena ha dichiarato che il ruolo di Burling è “ancora da definire”, ma i sindacati di Coppa sono composti dalle migliori menti dello sport in campi specialistici che spingono i confini tecnologici e le innovazioni di design. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come Luna Rossa può impiegare Peter Burling? “QI ineguagliabile, guiderà la nuova generazione”. E Junior…

