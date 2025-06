Come il Regno Unito è diventato il nuovo centro dell’IA

Il Regno Unito si sta affermando come il nuovo centro dell’innovazione, grazie a un investimento da 40 miliardi di sterline – circa 54 miliardi di dollari – annunciato da Amazon. Un colpo importante che, secondo il premier Keir Starmer, rafforza la fiducia nel paese e apre nuove prospettive di crescita. Questo ambizioso piano promette di trasformare il panorama economico britannico, consolidando il suo ruolo come hub globale di tecnologia e innovazione.

