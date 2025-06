Come funziona la super bomba americana lanciata sull’Iran

L’uso della potente GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator da parte degli Stati Uniti rappresenta una delle operazioni militari più audaci contro il nucleare iraniano. Questa bomba convenzionale, progettata per penetrare strutture profonde e robuste, ha l’obiettivo di neutralizzare i siti di arricchimento di Fordow, Natanz e Isfahan. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa operazione? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa azione strategica.

Gli Stati Uniti hanno lanciato l’arma convenzionale più potente del loro arsenale, la GBU-57B Massive Ordnance Penetrator, contro i siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz e Isfahan. Donald Trump ha annunciato che «le strutture chiave per l’arricchimento nucleare del Paese sono state completamente annientate», ma la montagna di Fordow, dove si nasconde l’impianto più protetto dell’Iran, è ancora lì, integra nella sua fisionomia esterna secondo le immagini satellitari disponibili. Fordow è stato progettato proprio per resistere a una simile eventualità. Dopo i bombardamenti israeliani contro l’Iraq nel 1981 e contro la Siria nel 2007, Teheran ha imparato a blindare il proprio arsenale nucleare sotto centinaia di metri di roccia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come funziona la super bomba americana lanciata sull’Iran

In questa notizia si parla di: iran - funziona - super - bomba

Iran-Israele, Trump chiede garanzie: la super-bomba Usa funziona davvero? - In un contesto internazionale sempre più teso tra Iran e Israele, Donald Trump si prepara all'eventualità di un intervento militare, richiedendo garanzie sulla efficacia delle "super bombe" americane.

Solo una superbomba americana può colpire i bunker atomici iraniani. Come funziona la Gbu-57 notizie.tiscali.it/esteri/articoli/superbomba-americana-contro-iran/ Vai su Facebook

Solo una superbomba americana può colpire i bunker atomici iraniani. Come funziona la Gbu-57 https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/superbomba-americana-contro-iran/… #tiscalinews #18giugno2025 Vai su X

Dr. Strangelove | Come funziona la super bomba americana lanciata sull’Iran; Mop, la super bomba con cui gli Usa hanno colpito il nucleare dell’Iran; Cos'è la super bomba bunker buster usata dagli Usa per colpire i siti nucleari iraniani.

Super bomba americana GBU-57, cos'è e come funziona? Può distruggere il bunker nucleare di Fordow in Iran - 57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) rappresenta l'apice della tecnologia militare statunitense per la distruzione di obiettivi sotterranei fortificati. Riporta tag24.it

Iran-Israele, Trump chiede garanzie: la super-bomba Usa funziona davvero? - La partecipazione degli Stati Uniti al conflitto, ha lasciato intendere il presidente americano che la sta vagliando in queste ore, avrebbe un senso solo con precise garanzie che le bombe GBU- Si legge su msn.com