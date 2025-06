Come fratelli | recensione del film con Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame

"Come Fratelli" è un toccante film che esplora l’amicizia, la perdita e la forza di andare avanti di fronte alle avversità. Presentato in anteprima al Taormina Film Fest e in arrivo nelle sale italiane, la pellicola di Antonio Padovan con Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame ci commuove con una narrazione intensa e autentica. Un’opera che lascia il segno e invita alla riflessione sulla resilienza umana.

Presentato in anteprima al Taormina Film Fest, Come Fratelli diretto da Antonio Padovan con protagonisti Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame arriva il 26 giugno nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution. Due amiche inseparabili, a cui il destino regala la gioia di una gravidanza vissuta insieme, vengono strappate alla vita da un tragico incidente. I loro mariti, incapaci di affrontare da soli il dolore e la sfida di essere padri e vedovi, decidono di allearsi e aiutarsi a vicenda per crescere i figli. Nasce così una nuova famiglia, certo anomala, ma sorprendentemente affiatata e pronta a sfidare ogni pregiudizio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Come fratelli | recensione del film con Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame

