Come far durare la piega Con il deodorante in stick

Se invece l’eccessiva sudorazione riguarda le ascelle, il deodorante in stick può diventare il tuo alleato invisibile. Ma come far durare la piega e mantenere fresca la sensazione di pulito? La risposta sta nelle tecniche giuste e nei prodotti adatti, perché anche sotto il sole cocente, puoi affrontare la giornata senza preoccupazioni e con un look impeccabile. Ecco i segreti per una bellezza che resiste all’estate più calda.

Sole, caldo e sudore sono la ricetta perfetta per una pletora di problematiche beauty che bisogna affrontare in estate. Dermatiti, scottature, macchie scure e irritazioni di varia natura sono all’ordine del giorno. Altrettanto sgradevole, anche se con conseguenze meno gravi, è l’eccessiva sudorazione del viso: le creme troppo pesanti creano un effetto sauna, aumentano i brufoli e il trucco si scioglie. Se invece l’eccessiva sudorazione riguarda lo scalpo, il vero problema è come far durare la piega in estate. E c’è un prodotto curioso (che non c’entra niente con i capelli.) che può aiutarci. Il deodorante. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come far durare la piega. Con il deodorante in stick

durare - piega - deodorante - stick

