Combattere oggi per costruire la pace domani Lezioni ucraine dal Nato Public Forum

In un contesto internazionale segnato da tensioni e speranze, il ministro ucraino della Difesa Rustem Umerov ha sottolineato l’importanza di “combattere oggi per costruire la pace domani”. Durante il Nato Public Forum, svoltosi ad Aja in concomitanza con il summit dell’Alleanza, leaders di spicco hanno condiviso messaggi di sostegno e determinazione, ribadendo che ogni passo compiuto oggi è un investimento nel futuro di stabilità e sicurezza globale.

"Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto sino ad ora nella nostra lotta". Così il ministro ucraino della Difesa Rustem Umerov apre il suo intervento al Nato Public Forumc, kermesse che si svolge in contemporanea al summit dell'Alleanza, quest'anno nella cittadina olandese dell'Aja. Sul palco accanto a Umerov anche il suo omologo britannico John Healey e il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldcamp, moderati dall'Head of the Security Unit e Senior Research Fellow del Clingendael Institute Bob Deen, per discutere su come arrivare ad ottener "una pace giusta e durevole". Un dibattito molto incentrato sul presente e sul cosa si può fare oggi, più che sul cosa si potrà eventualmente fare domani.

