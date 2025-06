Coltellate alla gola e alla schiena orrore fuori dalla scuola | le vittime sono giovanissime

Un pomeriggio di paura e violenza scuote una tranquilla zona residenziale, lasciando la comunità sgomenta. Due adolescenti sono stati brutalmente attaccati con coltelli, un'escalation improvvisa di aggressività che ha sconvolto tutti. La scena, ormai tristemente nota, si ripete come un monito sulla fragilità della nostra sicurezza. È fondamentale capire cosa si cela dietro questa escalation di violenza per proteggere i nostri giovani e ristabilire la pace.

Una lite improvvisa, un’escalation di violenza improvvisa e brutale. Intorno alle 18:20 di lunedì, in una zona residenziale, quattro persone si sono avventate su due adolescenti. Non parole, ma coltelli. Il gruppo, composto da due uomini e due donne, ha colpito senza pietà, poi è fuggito a bordo di un’ automobile, lasciando i ragazzi a terra, feriti e in stato di shock. Le vittime, 16 e 17 anni, sono state raggiunte da fendenti alla gola e alla schiena. La scena si è consumata nei pressi di una scuola materna, proprio mentre i bambini stavano lasciando l’edificio con le famiglie. Un momento drammatico, davanti a testimoni attoniti, incapaci di intervenire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it