Colpo in una gioielleria a Torrione | caccia alla banda di malviventi

Un audace colpo nella gioielleria di Torrione scuote Salerno. In pochi minuti, una banda di malviventi ha messo a segno un furto da circa 30mila euro, minacciando la sicurezza del quartiere. Con un’azione rapida e decisa, i ladri sono fuggiti a bordo di un’Audi di grossa cilindrata. La caccia ai responsabili è aperta: le indagini sono in pieno svolgimento per assicurare alla giustizia chi ha cercato di farla franca.

Colpo presso la gioielleria di via Della Monica, a Salerno. In pochi minuti, i malviventi che viaggiavano a bordo di un’Audi di grossa cilindrata, servendosi di un un flex per forare la  saracinesca d’ingresso, si sono impossessati di preziosi per un valore di circa 30mila euro. Indagano, dunque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Colpo in una gioielleria, a Torrione: caccia alla banda di malviventi

In questa notizia si parla di: colpo - gioielleria - malviventi - torrione

Finti corriere tentato il colpo in gioielleria, messi in fuga dal proprietario 91enne - Due malintenzionati si sono finti corrieri per rapinare la gioielleria Pedrosi a Santarcangelo di Romagna, ma non avevano fatto i conti con il coraggio del proprietario 91enne.

Colpo in una gioielleria, a Torrione: caccia alla banda di malviventi; Rapina da film nella gioielleria del centro commerciale a Trieste: spaccano tutto e scappano tra i fumogeni; Rapina a Torino Borgo Po: bandito armato di pistola svaligia la gioielleria.

Salerno, colpo lampo della banda dell’Audi: svaligiata gioielleria a Torrione in 4 minuti - Stampa Sono bastati appena quattro minuti alla famigerata “banda dell’Audi scura” per mettere a segno l’ennesimo colpo nel cuore della notte. Lo riporta salernonotizie.it

Banditi in gioielleria. Il titolare reagisce e li mette in fuga - Il colpo è però sfumato anche grazie alla reazione del gioielliere c ... Da msn.com