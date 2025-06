Colpi proibiti a Cobra Kai Morso a sorpresa | cosa è successo fuori dal set

Un episodio inquietante scuote il mondo di Cobra Kai: durante il ‘Washington State Summer Con’, Alicia Hannah-Kim ha denunciato Martin Kove, accusandolo di averla morso al braccio in un gesto improvviso e sorprendente. Un incidente che ha acceso l’attenzione sui retroscena delle star e sui limiti tra reality e realtà. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme, perché l’inaspettato può sempre riservare sorprese incredibili.

Alta tensione durante il ‘Washington State Summer Con’, dove l’attrice Alicia Hannah-Kim, nota per il ruolo di Kim Da-Eun nella serie Cobra Kai, ha sporto denuncia alla polizia contro il collega Martin Kove (che interpreta John Kreese nella saga The Karate Kid e nella serie tv), accusandolo di averla morsa al braccio durante un incontro tra fan. Scopriamo cosa è successo. L’aggressione con un morso del ‘maestro John Kreese’. Secondo quanto riportato da TheWrap, la polizia è intervenuta dopo che Hannah-Kim ha denunciato l’aggressione avvenuta nell’area VIP dell’evento. Nonostante abbia deciso di non procedere con accuse formali, l’attrice ha riportato un evidente segno del morso e lividi sull’arto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net