Colpaccio per la Fiera acquistato anche il Salone internazionale della bici Oltre 57mila visitatori nell' ultima edizione

Un colpo da maestro per la Fiera di Rimini: l'acquisizione del Salone Internazionale della Bici, con oltre 57.000 visitatori nell'ultima edizione, rafforza ulteriormente la leadership di Italian Exhibition Group (Ieg). Questa mossa strategica consolidà la posizione di Rimini come capitale mondiale del settore ciclistico, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione. Un passo decisivo che pone le basi per un futuro sempre più brillante e competitivo nel panorama fieristico internazionale.

Un'altra acquisizione per la Fiera di Rimini. Italian Exhibition Group (Ieg), la società che ha in mano le fiere di Rimini e Vicenza, aggiunge l'Italian Bike Festival (Ibf) al calendario delle sue manifestazioni. L'evento è al vertice europeo: nel 2024 ha ospitato l'edizione record con 57mila.

