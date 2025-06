Colombia militari rapiti in un villaggio filo-Farc | ecco la liberazione

In un episodio che ha sconvolto la Colombia, 57 militari sono stati liberati dopo essere stati tenuti in ostaggio da cittadini sospettati di collaborare con le FARC. Circondati da circa 200 abitanti nel villaggio di El Plateado, i soldati hanno vissuto ore di tensione e incertezza. Il ministro dell’Interno Armando Benedetti ha...

In Colombia un gruppo di 57 soldati è stato liberato dopo essere stato trattenuto da alcuni abitanti di un villaggio, nel sud-ovest del Paese, che si ritiene fossero al servizio di un gruppo dissidente delle ormai defunte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, le cosiddette Farc. Circa 200 persone hanno circondato i soldati tenendoli all'interno di una sala comunale nel comune di El Plateado. Il ministro dell'Interno Armando Benedetti ha dichiarato che 20 persone sono state arrestate per sequestro di persona.

Colombia, 57 militari rapiti dalle ex Farc: il video della liberazione - Una drammatica svolta nella crisi in Colombia: 57 militari sequestrati dalle ex FARC sono stati liberati grazie a un'azione coraggiosa e sorprendente.

