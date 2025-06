Colleferro, due belle vincite da 20 mila euro nel giro di poche ore.

Colleferro si conferma terreno fortunato con due incredibili vincite da 20 mila euro in appena poche ore! La provincia di Roma brilla anche nelle estrazioni del 10eLotto del 20 e 21 giugno, con tre premi totali di 46mila euro distribuiti tra la città e i suoi dintorni. Un vero esempio di come la fortuna possa sorridere nei momenti più inattesi. E chissà, forse anche tu potresti essere il prossimo a vivere un colpo di scena così!

