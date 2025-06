Collalto Sabino | il cammino spirituale del Monte San Giovanni in Fistola

Scopri il fascino di Collalto Sabino e del suo incantevole Sentiero di Monte San Giovanni in Fistola, un itinerario che incanta con panorami mozzafiato e un ricco patrimonio storico. Tra boschi rigogliosi e radure, il cammino culmina in una vetta di 1.021 metri, dove si ergono i resti di un’antica chiesa medievale, testimonianza di un passato spirituale e monastico che invita a un viaggio di introspezione e scoperta. Un’esperienza unica per entrare in contatto con la natura e la storia del cuore della Valle del Turano.

