Coldiretti Caserta | il Tar della Campania conferma lo stop alla costruzione degli impianti fotovoltaici a Orta di Atella

Il futuro dell’agricoltura e delle energie rinnovabili si scontrano ancora una volta sul territorio di Orta di Atella. La Coldiretti Caserta accoglie con soddisfazione la recente sentenza del Tar della Campania, che conferma lo stop alla costruzione degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli. Una decisione che tutela il suolo prezioso e sostiene l’equilibrio tra sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente. La battaglia per un’agricoltura rispettosa e responsabile continua.

Tempo di lettura: 2 minuti Stop al consumo di suolo agricolo a vantaggio dell’istallazione di impianti per l’energia rinnovabile. A rendere noto la decisione del Tar della Campania è la Federazione Provinciale della Coldiretti di Caserta. “Gli imprenditori agricoli associati prendono atto con soddisfazione dell’ordinanza n.1386 del Tar della Campania, pubblicata in data 23 giugno 2025 che conferma il blocco già intimato all’azienda Duferco spa dopo l’autorizzazione iniziale ottenuta dal Comune di Orta di Atella” spiega il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico. Nell’udienza del 19 giugno si è deciso che la Duferco non potrà procedere alla realizzazione dell’impianto fino alla definizione del giudizio di merito la cui udienza risulta fissata per il 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Caserta: il Tar della Campania conferma lo stop alla costruzione degli impianti fotovoltaici a Orta di Atella

In questa notizia si parla di: campania - coldiretti - caserta - impianti

