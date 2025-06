Cody Rhodes ammette | Il mio periodo da babyface sta per finire

Cody Rhodes, il popolare beniamino della WWE, ha rivelato che il suo periodo da babyface sta per concludersi. Durante un’intervista al Fanatics Fest con Kay Adams, l'American Nightmare ha condiviso pensieri sinceri sul suo ruolo di buon ragazzo e sulla possibilità che questa fase possa presto terminare. Un capitolo emozionante si sta chiudendo, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità nel mondo del wrestling, dove tutto può cambiare in un batter d'occhio.

Cody Rhodes è stato il beniamino della WWE negli ultimi anni, ma anche lui sa che gli applausi non dureranno per sempre. Parlando con Kay Adams al Fanatics Fest, The American Nightmare si è aperto su quanto ancora pensa di rimanere un good guy – e ha ammesso che la fine potrebbe essere più vicina di quanto i fan pensino. Rhodes ha chiarito che essere il top babyface è stato speciale, soprattutto per tutti i momenti condivisi con i fan. Ma alla fine, il pubblico vuole sempre qualcosa di nuovo. "Probabilmente siamo alla fine di questo periodo". "L'aspetto dell'essere un good guy – non mi stanco perché posso avere tutti quei momenti speciali.

