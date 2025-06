CMcom – Napoli accordo con Noa Lang | cifre e dettagli del contratto | Primapagina

Il Napoli sta facendo un passo deciso verso l'acquisto di Noa Lang, il talento olandese del PSV. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com, l'accordo si basa su cifre e dettagli importanti che svelano l'impegno del club partenopeo nel rafforzare la rosa. La trattativa si infiamma e tutti gli occhi sono puntati su questa operazione di mercato che potrebbe segnare una svolta nella prossima stagione.

2025-06-24 19:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Dall’Olanda – Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto. Matteo Palmisano. un’ ora fa. 31. Il Napoli fa sul serio per Noa Lang. Dall’Olanda riportano cifre e dettagli dell’accordo con il calciatore del PSV, sempre piĂą vicino a diventare il nuovo rinforzo per l’attacco di Antonio Conte. I DETTAGLI – NOS, quotidiano olandese, è certo: Noa Lang sta per lasciare il PSV per andare al Napoli. L’accordo tra l’esterno ventiseienne e i partenopei sarebbe stato raggiunto sulla base di un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com