Club Job Party a San Vito I laboratori che insegnano i nuovi-vecchi mestieri

Il Club Job Party di San Vito ha trasformato un semplice evento in una vibrante festa dedicata all'apprendimento e alla passione per i mestieri di ieri e di oggi. Immergendosi in un’atmosfera conviviale, famiglie, studenti e insegnanti hanno condiviso momenti di scoperta e divertimento, celebrando il valore della formazione pratica. Un grande successo che dimostra come il futuro si costruisca anche con entusiasmo e collaborazione. E l’energia positiva continua a contagiare tutta la comunità .

Celebrare il meglio della formazione pratica e dell' impegno giovanile, in un'atmosfera festosa, conviviale e coinvolgente. È stato un grande successo il Club Job Party, evento del Progetto Club Job che a San Vito ha raccolto tantissimi tra famiglie, studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni. Venerdì sera l'area allestita in Via delle Cornacchie, dietro la scuola media di San Vito si è animata con esposizioni, dimostrazioni pratiche e racconti. I veri protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al progetto durante l'anno: con orgoglio e passione, hanno presentato i risultati dei laboratori a cui hanno partecipato, spiegando il lavoro svolto e le competenze acquisite.

Tante persone a San Vito per la presentazione dei prodotti realizzati dai ragazzi nei laboratori dell'associazione Oikos. Celebrare il meglio della formazione pratica e dell'impegno giovanile, in un'atmosfera festosa, conviviale e coinvolgente.

