Clima – IA anticipa le alluvioni | si cercano comuni per testarlo

Immaginate un futuro in cui le alluvioni non sorprendono più: diventa realtà grazie a Airas, il rivoluzionario software di Ex Machina Italia. Questa innovativa soluzione di intelligenza artificiale anticipa le emergenze, offrendo ai comuni strumenti efficaci per monitorare e gestire il rischio idrico in tempo reale. Bologna si candida a testare questa tecnologia all’avanguardia, aprendo la strada a una gestione del territorio più sicura e intelligente.

Bologna. Battere sul tempo le alluvioni usando l’intelligenza artificiale, per gestire al meglio il rischio e anticipare l’emergenza. E’ ciò che fa il software messo a punto da Ex Machina Italia, azienda bolognese specializzata in soluzioni informatiche e intelligenza artificiale. Il sistema si chiama “ Airas ”, acronimo di “ Artificial intelligence risk assessment system ”, ed è un software di supporto decisionale per la gestione degli eventi meteo-idro-geologici. Attualmente è in fase di test pilota con alcuni Comuni italiani, ma Ex Machina vuole ampliare la sperimentazione. E così l’azienda lancia un appello agli enti locali dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Clima – IA “anticipa” le alluvioni: si cercano comuni per testarlo

