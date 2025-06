Cliff Booth budget stellare centinaia di attori sei mesi di riprese Brad Pitt chiarisce | Non è un sequel

Nuove sfide e grandi aspettative si affacciano nel panorama cinematografico, con un progetto esclusivo di David Fincher dedicato a Cliff Booth. Questa produzione, lontana dal tradizionale sequel, promette un cast imponente e un budget stellare, alimentando l'entusiasmo dei fan e degli addetti ai lavori. Ma cosa ci riserva questa avventura? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intrigante pellicola Netflix.

Trapelano nuovi dettagli sulla pellicola di David Fincher incentrata su Cliff Booth che non sarà un sequel, bensì uno spinoff tratto da un episodio scritto da Tarantino, si parla di centinaia di attori e di un budget stellare. Non è passato inosservato un film Netflix privo di titolo apparso ieri nell'elenco dei progetti che hanno beneficiato dell'ultima tornata di crediti d'imposta per il cinema in California. Il film in questione, che ha ricevuto ben 20 milioni di dollari, sarebbe la nuova fatica di David Fincher, Le avventure di Cliff Booth, che vedrà il ritorno di Brad Pitt nei panni dello stuntman scavezzacollo di C'era una volta a. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cliff Booth, budget stellare, centinaia di attori, sei mesi di riprese, Brad Pitt chiarisce: "Non è un sequel"

