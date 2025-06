Clienti pregiudicati e droga nascosta nei bagni in un bar di Torino scatta la chiusura

Bar a Torino chiuso per 5 giorni: frequentato da pregiudicati. Sospesa la licenza dopo controlli della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Clienti pregiudicati e droga nascosta nei bagni in un bar di Torino, scatta la chiusura

In questa notizia si parla di: pregiudicati - torino - clienti - droga

Chiuso un locale di Empoli per droga, risse e clienti con precedenti: licenza sospesa dal questore - Un locale di Empoli è stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Firenze a causa di episodi di droga e risse frequenti, nonché per la presenza di clienti con precedenti penali.

Bruino, tragedia in cantiere: operaio 55enne travolto e ucciso da un camion Dramma alle porte di Torino: è morto sul colpo un lavoratore in un'area di lavoro edile. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #a Vai su Facebook

Torino, bar in Corso Palermo chiuso per 10 giorni: arresti per droga e presenza di clienti pregiudicati; Troppi pregiudicati, uno nasconde la cocaina in bocca durante un controllo: chiuso per otto giorni un bar di Torino; Bar Cecchi: il locale chiude! Troppi criminali tra i clienti.

Clienti pregiudicati e droga nascosta nei bagni in un bar di Torino, scatta la chiusura - Bar a Torino chiuso per 5 giorni: frequentato da pregiudicati. Riporta virgilio.it

Troppi pregiudicati al bar Teresa a Torino Barriera di Milano: chiuso per cinque giorni - La questura ha sospeso la licenza del bar Teresa, in via Malone 24 a Torino, quartiere Barriera di Milano. Scrive torinotoday.it