Claudio Sterpin a La vita in diretta | ‘Sebastiano si inventa storie con Liliana ci amavamo a modo nostro’

Claudio Sterpin, protagonista di un acceso confronto a La Vita in Diretta, risponde alle accuse di Sebastiano Visentin riguardo al mistero che avvolge Liliana Resinovich. Con fermezza e determinazione, Sterpin smonta le interpretazioni personali e fantasiose di Visentin, sottolineando che si tratta di versioni distorte della realtà. La vicenda continua a suscitare emozioni e interrogativi, lasciando gli spettatori col fiato sospeso e desiderosi di scoprire la verità.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin risponde Sebastano Visentin. Non si √® fatta attendere la controreplica di Claudio Sterpin, che ha risposto con fermezza alle dichiarazioni di Visintin a La Vita in Diretta, definendole frutto di interpretazioni personali e in parte fantasiose in riferimento al suo legame intimo con Liliana Resinovich: ‚ÄúNon merita nemmeno una risposta. Si √® costruito una sua versione delle cose, basata su frasi che io non ho mai detto. √ą vero, con Liliana siamo stati nella Jacuzzi, ma il resto se lo immagina lui‚ÄĚ. ‚ÄėPer noi fare l‚Äôamore era tenerci per mano‚Äô. Sterpin ha difeso la purezza e la particolarit√† del rapporto avuto con Liliana, sottolineando che la loro intimit√† si esprimeva in modo diverso: ‚ÄúPer noi fare l‚Äôamore era sederci a tavola, tenerci per mano, guardarci a trenta centimetri di distanza e ripeterci ‚Äúciao amore‚ÄĚ decine di volte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it