Claudio Lippi la stoccata a De Martino e la verità sulla lite con Fiorello

Claudio Lippi, icona della televisione italiana, festeggia 80 anni mantenendo intatta la sua passione e voglia di innovare. Con oltre cinquant'anni di esperienza, nel corso di un’intervista sincera a Fanpage.it, lancia una stoccata a De Martino e svela la verità sulla lite con Fiorello. Un racconto autentico, tra ironia e autocritica, che rivela il suo desiderio di tornare protagonista in un panorama televisivo in continua evoluzione.

Personaggi Tv. Claudio Lippi ha compiuto 80 anni, ma non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Con oltre mezzo secolo di carriera alle spalle, il conduttore televisivo ha rilasciato un’intervista sincera e densa di riflessioni a Fanpage.it, parlando del passato, dei grandi nomi con cui ha lavorato e della sua voglia di tornare a lavorare in una televisione che lo rispecchi. Un racconto profondo, che mescola ironia, autocritica e un amore viscerale per il pubblico. Leggi anche: Sonia Bruganelli, perchĂ© è davvero finita con Paolo Bonolis: “Ero infelice.” “Non chiedo milioni, voglio solo rispetto”: l’appello di Claudio Lippi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Claudio Lippi, la stoccata a De Martino e la veritĂ sulla lite con Fiorello

