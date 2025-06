Claudio Lippi | Fatemi tornare in TV non pretendo i milioni di De Martino L'amore a 80 anni le paure e la lite con Fiorello

Claudio Lippi, icona del panorama televisivo italiano, a 80 anni sogna di tornare in tv, portando con sé una ricca esperienza di vita fatta di successi, sfide e emozioni profonde. Pur non chiedendo milioni, desidera essere ancora riconosciuto come una risorsa preziosa per il pubblico, perché, come dice, "il pubblico per me è vita". La sua storia, tra gioie, dolori e un amore ritrovato, continua ad ispirare e appassionare. Continua...

Intervista a Claudio Lippi. Il conduttore, che oggi ha 80 anni, vorrebbe tornare a fare televisione. Non pretende un compenso milionario come quello di Stefano De Martino, di cui apprezza il talento, ma chiede di essere ancora riconosciuto come una risorsa: "Il pubblico per me è vita". Lippi, poi, traccia un ritratto intimo raccontando gioie e dolori della sua intensa vita: la carriera, la malattia e l'amore ritrovato con la ex moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

