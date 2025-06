Claudio Cia | Carenza di medici in Trentino | vanno migliorati i contratti

Claudio Cia evidenzia una sfida cruciale nel Trentino: la carenza di medici nelle aree periferiche e nei reparti di medicina generale. Per affrontare efficacemente questa emergenza, è fondamentale migliorare le condizioni contrattuali e lavorative del personale sanitario. Un passo decisivo per garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini e rafforzare il sistema sanitario locale. Solo così si potrà costruire un futuro più sicuro e sostenibile per la salute pubblica.

Il miglioramento delle condizioni contrattuali e lavorative dei medici un elemento fondamentale per far fronte alla carenza di personale nei reparti di medicina generale e nelle aree periferiche del Trentino. Questo è quanto riportato dal consigliere provinciale Claudio Cia che in una nota alla.

