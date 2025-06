Claudia Gerini | Se Netanyahu fosse stato donna nessuno sarebbe stato ammazzato le donne sanno mediare

Claudia Gerini, ospite al Sardegna Film Festival, sottolinea con passione il potere delle donne nel gestire crisi e risollevare situazioni delicate. Con un commento provocatorio su Netanyahu, evidenzia come la sensibilità e la capacità di mediazione femminile possano fare la differenza sui palcoscenici internazionali. È un invito a riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella leadership globale, dimostrando che, con le giuste doti, la pace potrebbe essere più vicina. Continua a leggere.

Claudia Gerini, ospite al Sardegna Film Festival, parla delle capacità delle donne di poter gestire situazioni di crisi, collegandosi anche al contesto internazionale: "Se Netanyahu fosse stato donna non si sarebbe verificato quello che accade ora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, da molti chiamata semplicemente "Festa delle donne". Ma «c'è poco da festeggiare», dice Claudia Gerini, se si pensa che dall'inizio del 2025 sono state uccise otto donne e ogni giorno aumentano i

