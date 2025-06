Classifica Juve Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Resta aggiornato sulla classifica mondiale per club della Juventus con tutte le ultime notizie e le posizioni dei bianconeri. Il Mondiale per Club entra nella sua fase decisiva, e ogni partita può fare la differenza. Segui in diretta gli aggiornamenti e scopri come i nostri campioni si stanno comportando nel girone e oltre. La Juventus non smette mai di sorprendere: il futuro è nelle loro mani!

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione dei bianconeri e la situazione girone per girone. Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite sempre più decisive in vista della fase finale. La Juve di mister Tudor scende in campo giovedì 19 giugno alle 3:00 contro l ‘Al Ain, domenica 22 giugno alle 18:00 contro il Wydad AC e giovedì 26 giugno alle 21:00 contro il Manchester City. Di seguito tutti gli aggiornamenti girone per girone con la classifica Juve Mondiale per Club. TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE PER CLUB Classifica Juve Mondiale per Club, la situazione girone per girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

In questa notizia si parla di: juve - mondiale - club - tutti

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri - Resta aggiornato sulla classifica Juventus nel Mondiale per Club con live in tempo reale. Segui tutte le posizioni dei bianconeri e analizza la situazione di ogni girone, mentre il torneo entra nel vivo con sfide sempre più decisive.

#Juve, gli ottavi portano... #Conceicao! Tutti gli incassi del Mondiale per Club https://tinyurl.com/ybzua7by Vai su X

Grande esordio per la Juventus al Mondiale per club, peccato per tutti i subentrati, forse si salva solo Douglas Luiz. Siete d’accordo con top e flop? #zebremagazine #noisiamozebre #juventus #finoallafine - facebook.com Vai su Facebook

Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le possibili avversarie di Inter e Juve; Juve, ecco gli ottavi Mondiali: tutti gli incroci per evitare il Real Madrid; Mondiale per Club, quando gioca la Juve di Igor Tudor.

Pagina 2 | Juve, gli ottavi portano... Conceicao! Tutti gli incassi del Mondiale per Club - Quanti soldi sono entrati e possono ancora entrare nelle casse del club bianconero alla fine della competizione intercontinentale. Come scrive tuttosport.com

Pagina 1 | Juve, ecco gli ottavi Mondiali: tutti gli incroci per evitare il Real Madrid - Basta un punto col City giovedì per chiudere al 1° posto, ma la garanzia di schivare i Blancos agli ottavi non c'è. Si legge su tuttosport.com