Classifica B&B 2025 Bologna al quinto posto tra le città più care dove dormire | ecco quanto costa

Se stai pianificando un soggiorno a Bologna e vuoi scoprire quanto potrebbe costarti un pernottamento in un B&B nel 2025, sappi che la città si conferma tra le più esclusive d’Italia. Con una media di 117,5 euro a notte, Bologna si posiziona al quinto posto nella classifica delle mete più care, offrendo comfort e charme anche a un prezzo elevato. Ecco tutto quello che devi sapere sui costi e le alternative per il tuo viaggio.

Bologna, 24 giugno 2025 – Bologna si piazza al quinto posto nella classifica delle città italiane più costose dove dormire in un B&B nel 2025. Al primo posto nella graduatoria spicca Venezia, con un prezzo medio per notte di 169,5 euro e sul podio seguono Milano (147,9 euro), e Firenze (137,3 euro). Bologna con 117,5 euro a notte è preceduta solo da Bolzano (131,6 euro) ed è più cara addirittura della capitale Roma che ha un costo medio di 112 euro. Ma Bologna non è l’unica città emiliano romagnola presente nella classifica delle città più italiane costose dove dormire in un B&B nel 2025. Infatti dopo Lucca (che registra un costo medio di 106,6 euro a notte), arriva Ferrara con 94,4 euro per notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classifica B&B 2025, Bologna al quinto posto tra le città più care dove dormire: ecco quanto costa

