Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025 26 ecco dove potrebbero essere a rischio le immissioni in ruolo AGGIORNATO

Se sei un docente o un aspirante insegnante, conoscere le classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26 è fondamentale per pianificare il futuro. Le recenti analisi evidenziano le aree a rischio per le imminenti immissioni in ruolo, offrendo uno sguardo aggiornato sulle opportunità e sfide del settore scolastico. Scopri ora quali sono le classifiche più interessanti e preparati al meglio per le prossime selezioni.

Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 202526, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, gli Uffici scolastici provinciali rendono note le classi di concorso in esubero. I dati sono utili per la programmazione delle future immissioni in ruolo. L'articolo Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 202526, ecco dove potrebbero essere a “rischio” le immissioni in ruolo AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO] - Dopo la mobilità 2025/26, alcune classi di concorso risultano in esubero, mettendo a rischio le future immissioni in ruolo.

Mobilità Docenti, Classi di Concorso in Esubero: in queste Immissioni in Ruolo a Rischio - Se per il personale educativo gli esiti di mobilità sono stati pubblicati da poco, diversa è la questione per la mobilità docenti. Lo riporta msn.com

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove potrebbero essere a “rischio” le immissioni in ruolo [AGGIORNATO] - Nel caso in cui una classe di concorso risulti in esubero a livello provinciale, non saranno autorizzate immissioni in ... Riporta orizzontescuola.it