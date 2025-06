Clamoroso in Ligue 1 Olympique Lione retrocesso | il motivo

L'Olympique Lione, uno dei club più prestigiosi della Ligue 1, ha subito una sorprendente retrocessione al termine della stagione, con la decisione che sta facendo discutere il mondo del calcio. Come in Italia con il Brescia, anche in Francia i ribaltoni non mancano, e questa volta il club guidato da Paulo Fonseca si trova a fare i conti con un esito inatteso. Ma cosa ha portato a questa svolta clamorosa? La risposta vi sorprenderà.

L’Olympique Lione è stato retrocesso, la decisione in Ligue 1 ha del clamoroso: il motivo. Come in Italia, anche in Francia c’è stato un ribaltone a campionato concluso. Nel nostro Paese, la squadra protagonista è il Brescia in Serie B mentre nel paese transalpino il club in questione è l’ Olympique Lione, big del calcio francese che ha concluso la stagione – con Paulo Fonseca in panchina – al sesto posto in classifica. Non sono bastate le ultime mosse del patron John Textor che ha prima ceduto Rayan Cherki al Manchester City per 42.5 milioni di euro e poi, nella giornata di ieri, le quote che possedeva del Crystal Palace, club di cui era azionista. 🔗 Leggi su Sportface.it

