Clamoroso in Francia | il Lione di Fonseca è retrocesso in Ligue 2

Una svolta clamorosa scuote il calcio francese: il Lione di Fonseca, ex Milan, è stato retrocesso in Ligue 2. La decisione della DNCG, l’organo di controllo finanziario, ha lasciato tifosi e addetti ai lavori senza parole. Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione del club e il futuro dei gialloblù. Riuscirà il Lione a risollevarsi da questa batosta e tornare ai vertici? Solo il tempo lo dirà.

La DNCG, l'organo di controllo finanziario del calcio transalpino, ha decretato la retrocessione del Lione di Fonseca, ex Milan, in Ligue 2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Clamoroso in Francia: il Lione di Fonseca è retrocesso in Ligue 2

In questa notizia si parla di: lione - fonseca - ligue - clamoroso

Retrocessione Lione, clamoroso: il club francese in Ligue 2 per motivi finanziari! Torna di moda il nome di Mikautadze legato alla Juve: social scatenati - Il calcio francese si scuote con una notizia clamorosa: l’Olympique Lione è stato retrocesso in Ligue 2 per motivi finanziari, aprendo scenari inattesi.

Clamoroso in Ligue 1: il Lione retrocesso a tavolino! Il club potrà fare ricorso Il rischio c'era, ma sembrava remoto. Soprattutto dopo la cessione altisonante, anche in termini finanziari, del gioiellino Rayan Cherki al Manchester City. Ma non è bastato per c Vai su Facebook

Clamoroso in Francia! Il Lione di Paulo Fonseca retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari, il club potrà fare ricorso; Il Lione di Fonseca retrocesso a tavolino in Ligue 2: clamoroso in Francia!; Clamoroso in Francia, il Lione di Fonseca e Matic è stato retrocesso in Ligue 2.

Il Lione di Fonseca retrocesso a tavolino in Ligue 2: clamoroso in Francia! - Questa la decisione presa dal DNCG (Direzione nazionale di controllo e gestione) dopo aver esaminato il fascicolo relativo al club francese. Si legge su tuttosport.com

Clamoroso in Francia! Il Lione di Paulo Fonseca retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari, il club potrà fare ricorso - Il DNCG, organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha ascoltato il proprietario del Lione John Textor e in seguito ha decretato la retro ... Secondo eurosport.it