Cittadinanza italiana per suor Emelyn

Questa mattina, nell’ufficio del sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, si è svolta una cerimonia significativa: il conferimento della cittadinanza italiana a suor Dejongoy Emelyn delle suore degli angeli, originaria delle Filippine. Un momento di grande emozione che rafforza il legame tra culture e tradizioni, celebrando l’inclusione e il rispetto reciproco. La sua storia rappresenta un esempio di integrazione e di valore per tutta la comunità.

Questa mattina (24 giugno), nell’ufficio del sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, si è tenuta la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana a suor Dejongoy Emelyn delle suore degli angeli di Casagiove, di origine filippina, che ha chiesto e ottenuto tale riconoscimento con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cittadinanza italiana per suor Emelyn

In questa notizia si parla di: cittadinanza - italiana - suor - emelyn

Soldi in cambio della cittadinanza italiana: arrestati dipendenti comunali tra Frattaminore e Orta di Atella - Una nuova svolta nell'operazione "Carioca" ha portato all'arresto di otto dipendenti comunali tra Frattaminore e Orta di Atella, accusati di aver venduto la cittadinanza italiana a cittadini brasiliani.

Salento, cittadinanza italiana a due suore di Tiggiano. Festa per le due consorelle - Diventano italiane due suore della comunità religiosa Società delle Divine Vocazioni. Da quotidianodipuglia.it

Cittadinanza italiana, vi sembra normale aspettare 20 anni per averla? - Dieci anni che non sono dieci In Italia, la legge dice che devi vivere dieci anni in modo continuativo sul territorio per poter presentare la domanda di cittadinanza. Scrive wired.it