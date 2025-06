Cislago incidente sul lavoro operaio trasportato con elicottero

Un grave incidente sul lavoro scuote Cislago oggi, richiedendo un intervento urgente e spettacolare: un elicottero di Areu si è alzato in volo per soccorrere un operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito in un cortile industriale di via Raffaello Sanzio. La scena, intensa e piena di tensione, ci ricorda quanto la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Grave incidente sul lavoro oggi a Cislago, dove è intervenuto l’elicottero di Areu per portare soccorso ad un uomo di 54 anni. Incidente sul lavoro, operaio soccorso in elicottero a Cislago L’allarme è scattato poco prima delle 12,30 all’interno di un cortile industriale di via Raffaello Sanzio. Qui un operaio di 54 anni ha subito . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

