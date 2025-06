CIRCOLARE URGENTE INPS – Dal 1° luglio siamo costretti a cambiare le regole | bonus a serissimo rischio

L’Italia affronta da oltre quindici anni una crisi economica e occupazionale senza precedenti, che ha rallentato la crescita e aumentato la disoccupazione. In questo contesto, l’INPS ha annunciato importanti novità riguardanti i bonus, con cambiamenti nei parametri di accesso e utilizzo. Per alcuni beneficiari, le nuove regole rappresentano un rischio serio, rendendo fondamentale conoscere ogni dettaglio per non perdere diritti e opportunità. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Novità importanti per alcuni beneficiari di questo bonus, l’INPS ha cambiato alcuni parametri. Cosa c’è da sapere. L’Italia attraversa da oltre quindici anni un periodo di profonda crisi economica e occupazionale. Le difficoltà strutturali, aggravate dalla crisi finanziaria del 2008 e successivamente dalla recessione europea, hanno portato a un rallentamento della crescita, un aumento della disoccupazione. Questa situazione preesistente è stata ulteriormente esacerbata dall’avvento della pandemia di COVID-19. Il lockdown e le restrizioni imposte per contenere il virus hanno paralizzato ampi settori dell’economia, causando chiusure di attività, perdite di posti di lavoro e una drastica riduzione del prodotto interno lordo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - CIRCOLARE URGENTE INPS – Dal 1° luglio siamo costretti a cambiare le regole: bonus a serissimo rischio

In questa notizia si parla di: bonus - inps - circolare - urgente

Bonus assunzioni donne 2025: la circolare Inps fa chiarezza sui requisiti. Tutti i dettagli - Il "Bonus Assunzioni Donne" per il 2025 entra nel vivo grazie alla recente circolare dell'INPS, che chiarisce requisiti e procedure.

Il bonus Maroni si allarga. Ribattezzato dall'Inps bonus Giorgetti, l'incentivo al posticipo della pensione a favore dei lavoratori dipendenti che - pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta quota 103) - scelgano di proseguir Vai su Facebook

INPS, Circolare n. 90/2025 – Circolare n. 91/2025 – Decreto Coesione: Bonus giovani e Bonus donne; Reddito di libertà per le donne vittime di violenza; Come funziona il Reddito di libertà, al via le domande all’Inps.

Pensione anticipata, prenderai circa 600 euro in più al mese se rinunci e continui a lavorare: nuova circolare INPS - Vediamo quali soggetti possono beneficiarne Il 'bonus Maroni', ribattezzato 'bonus Giorgetti', consiste nell’incentivo a restare al lavoro nonost ... Come scrive informazione.it

Bonus busta paga fino a 575€ in più con l’INPS per chi supera quest’età: requisiti e come fare - Bonus busta paga fino a 575€ in più con l’INPS per chi supera l’età pensionabile: scopri requisiti, come funziona il bonus Giorgetti per la pensione anticipata e come richiederlo nel 2025. Segnala tag24.it