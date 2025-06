Cinzia Zanotti | Perché ho detto no a Brescia Resto tra le donne sui social quanta cattiveria

Cinzia Zanotti, pioniera nel basket europeo, ha rifiutato la storica occasione di allenare una squadra maschile di Serie A a Brescia. Tra le voci di incredulità e cattiveria sui social, la sua decisione rivela tanto sul coraggio di seguire la passione e i propri valori. Un gesto che ispira e mette in discussione i confini di genere nel mondo dello sport. Ma cosa ci insegna davvero questa scelta audace?

L'allenatrice del Geas Sesto San Giovanni femminile sarebbe stata la prima donna in Europa a guidare una squadra maschile di Serie A: "Ero lusingata, ma per me allenare uomini non è un punto d'arrivo. Il messaggio più bello è arrivato da Ettore Messina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cinzia Zanotti: "Perché ho detto no a Brescia. Resto tra le donne, sui social quanta cattiveria..."

In questa notizia si parla di: cinzia - zanotti - detto - brescia

Cinzia Zanotti a un passo da Brescia: sarà lei il primo coach donna in A? - Cinzia Zanotti, la leggenda bresciana della pallacanestro, sta per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

A: Poeta torna a Milano Cinzia Zanotti declina la panchina di Brescia Vai su Facebook

LBA - Cinzia Zanotti ha declinato la proposta di Brescia per succedere a Peppe Poeta alla guida della Germani. Salgono le quotazioni dell'assistente Matteo Cotelli Vai su X

Cinzia Zanotti: Perché ho detto no a Brescia. Resto tra le donne, sui social quanta cattiveria...; Perché Cinzia Zanotti ha detto di no a Brescia?; Germani Brescia, arriva il no di Cinzia Zanotti: non sarà la prima donna head coach in Serie A.

Cinzia Zanotti: "Perché ho detto no a Brescia. Resto tra le donne, sui social quanta cattiveria..." - L'allenatrice del Geas Sesto San Giovanni femminile sarebbe stata la prima donna in Europa a guidare una squadra maschile di Serie A : "Ero lusingata, ma per me allenare uomini non è un punto d'arrivo ... Segnala gazzetta.it

LBA - Cinzia Zanotti e il no a Brescia: «Quante cattiverie. Declinato per questione di tempistica» - Cinzia Zanotti ha deciso di rinunciare alla panchina della Germani Brescia rifiutando la proposta di Mauro Ferrari: sarebbe diventata la prima donna coach in Serie A maschile. Da pianetabasket.com