Cina | Tianjin in corso Summer Davos Forum 2025

Degli ospiti assistono alla sessione parallela "Controllare la transizione energetica" durante il Summer Davos Forum 2025 presso il Centro nazionale convegni ed esposizioni (Tianjin) nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin, oggi 24 giugno 2025. In corso da oggi 24 giugno fino al 26, l'evento di quest'anno, noto anche come 16mo Incontro annuale dei nuovi campioni del World Economic Forum, ha come tema "L'imprenditorialita' nella nuova era" e si concentra su cinque aree chiave: decifrare l'economia mondiale, prospettive sulla Cina, industrie in crisi, investire nelle persone e nel pianeta e nuove energie e materiali.

