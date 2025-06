Cina | terra’ parata militare per 80mo anniversario vittoria contro aggressione giapponese fascismo

Il 3 settembre, Pechino si trasformerà in un palcoscenico di orgoglio e memoria con una spettacolare parata militare in piazza Tian’anmen, celebrando l’80° anniversario della vittoria contro l’aggressione giapponese e il fascismo. Il presidente Xi Jinping guiderà questa cerimonia storica, sottolineando l’importanza di preservare i valori di resistenza e unità nazionale. Un evento che rinnova il legame tra passato e presente, ricordando a tutti il valore della libertà e della sovranità.

Il 3 settembre la Cina terra’ una parata militare in piazza Tian’anmen, nel centro di Pechino, per celebrare l’80mo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra mondiale antifascista. Il presidente Xi Jinping esaminera’ le truppe durante la parata, che si terra’ nell’ambito di un grande raduno per commemorare l’anniversario. Xi, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, terra’ un discorso durante il raduno. La parata militare presentera’ formazioni in marcia, colonne corazzate e reparti aerei, che mostreranno sia le tradizionali forze da combattimento principali sia le forze di nuovo dominio con nuove capacita’ di combattimento, ha dichiarato Wu Zeke, un alto ufficiale del Dipartimento di Stato maggiore congiunto della Commissione militare centrale, in una conferenza stampa tenutasi oggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: terra’ parata militare per 80mo anniversario vittoria contro aggressione giapponese, fascismo

