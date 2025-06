Cina | promuovera’ vendite di NEV in contee cittadine

La Cina lancia una vibrante stagione di consumi dedicata ai veicoli a nuova energia nei suoi territori più piccoli, puntando a sbloccare un potenziale di vendita senza precedenti. Da luglio a dicembre, governi locali, associazioni industriali e imprese collaboreranno per promuovere questa iniziativa, stimolando l’economia e accelerando la transizione verso un futuro più sostenibile. Le località hanno il compito di attuare attivamente i programmi di...

La Cina avviera’ “una stagione di consumi di veicoli a nuova energia (NEV)” nelle sue vaste regioni di contee e cittadine per sbloccare il potenziale di vendita dei NEV, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio. La stagione del consumo, che durera’ da luglio a dicembre, sfruttera’ appieno gli sforzi dei governi locali, delle associazioni industriali e delle imprese. Le localita’ hanno il compito di attuare attivamente i programmi di trade-in dei veicoli. Nei luoghi in cui si svolgera’ la stagione dei consumi dei NEV dovranno essere istituite zone speciali per il trade-in dei veicoli. I modelli di NEV commercializzabili devono essere ulteriormente presentati per soddisfare meglio le diverse esigenze dei residenti delle contee e delle cittadine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it