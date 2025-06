Cina | portavoce Esteri auspica cessate il fuoco in tempi brevi tra Israele-Iran

La Cina, attenta alle crisi internazionali, invita a un rapido cessate il fuoco tra Israele e Iran, auspicando una diminuzione delle tensioni in Medio Oriente. Il portavoce Guo Jiakun ha sottolineato l'importanza di evitare un ulteriore escalation e ha espresso la speranza di vedere progressi concreti, affinché prevalgano dialogo e stabilità nella regione. È un appello che mira a rafforzare la pace e la sicurezza globale.

La Cina segue con attenzione gli sviluppi della situazione in Medio Oriente, non vuole che le tensioni si inaspriscano ripetutamente, e spera che si possa raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Iran in tempi brevi, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing con la stampa rispondendo a una domanda relativa all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri, secondo cui Israele e Iran avrebbero raggiunto un accordo formale per attuare un cessate il fuoco completo e totale. I fatti hanno dimostrato che i mezzi militari non possono portare la pace e che il dialogo e i negoziati sono il modo giusto per risolvere i problemi, ha affermato Guo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it