Cina | nati quattro ibis giapponesi nel Jiangxi

Una svolta speranzosa si registra in Cina: nella provincia di Jiangxi sono nati quattro ibis giapponesi, specie in grave pericolo di estinzione. Questi meravigliosi uccelli, tutelati come patrimonio nazionale di prima classe, rappresentano un simbolo di rinascita e protezione ambientale. Celebrando questo importante evento, possiamo sperare in un futuro più sostenibile. Per scoprire di più, vi invitiamo a guardare il video allegato.

Quattro ibis giapponesi in via di estinzione sono nati nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Questi incredibili uccelli sono sottoposti a protezione nazionale di prima classe: festeggiamo il loro viaggio! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma630238263023822025-06-24cina-nati-quattro-ibis-giapponesi-nel-jiangxi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: nati quattro ibis giapponesi nel Jiangxi

In questa notizia si parla di: nati - quattro - ibis - giapponesi

