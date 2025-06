Cina | laboratori su patrimonio culturale stimolano rivitalizzazione rurale occupazione

In Cina, i laboratori dedicati al patrimonio culturale immateriale stanno rivoluzionando le aree rurali, portando nuova linfa alle comunità locali. Con oltre 11.000 iniziative distribuite in più di 2.000 contee, tra cui molte in condizioni di povertà, queste attività non solo preservano tradizioni secolari, ma creano occupazione e stimolano l’economia. È un esempio di come il patrimonio possa diventare motore di sviluppo sostenibile e rivitalizzazione rurale.

I laboratori sul patrimonio culturale immateriale della Cina si stanno rivelando una forza potente per la rivitalizzazione rurale, con oltre 11.000 laboratori che preservano l'artigianato tradizionale, creando posti di lavoro e stimolando le economie locali, hanno mostrato i dati ufficiali. Questi laboratori sono distribuiti in 2.005 suddivisioni a livello di contea, tra cui 670 contee precedentemente in condizioni di poverta' e 135 contee chiave designate a ricevere assistenza per la rivitalizzazione rurale, e hanno generato occupazione per oltre 1,2 milioni di persone nei settori inerenti. In particolare, oltre 4.

