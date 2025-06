Cina | Hangzhou presenta piano per costruire hub di innovazione per IA

Hangzhou, la vibrante città tecnologica cinese, si prepara a diventare un hub globale di innovazione nell'intelligenza artificiale. Con il piano per il 2025, la città mira ad espandere la sua potenza di calcolo e a sviluppare modelli all'avanguardia, consolidando il proprio ruolo come centro nevralgico di innovazione e tecnologia. Un passo deciso verso il futuro che potrebbe ridefinire gli standard dell'IA nel mondo.

La citta' tecnologica orientale cinese di Hangzhou, sede della startup di IA DeepSeek e dell'azienda di robotica umanoide Unitree Robotics, ha recentemente presentato il suo piano d'azione per il 2025 per elevare ulteriormente il suo status di centro di innovazione di intelligenza artificiale. Secondo il piano, entro la fine di quest'anno Hangzhou intende espandere la sua potenza di calcolo intelligente da 25 a 50 EFLOPS, coltivare due modelli di fondazione di IA di livello mondiale e piu' di 25 modelli di grandi dimensioni specifici per il settore e aumentare il fatturato annuo della sua industria principale dell'IA a oltre 390 miliardi di yuan (circa 54,43 miliardi di dollari).

