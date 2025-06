Cina | dispositivo smart sotto i riflettori a Summer Davos Forum 2025

Il Summer Davos Forum 2025 a Tianjin ha acceso i riflettori su un dispositivo smart cinese che sta rivoluzionando il mondo dell’innovazione. Un’avanzata mano tattile multidimensionale ha stupito gli ospiti provenienti da ogni parte del globo, dimostrando abilità impressionanti in ambienti complessi come logistica, assemblaggio e servizi domestici. Questa tecnologia promette di ridefinire il nostro futuro, aprendo nuove frontiere all’automazione e alla precisione. Per scoprire di più, guarda il video al seguente link: ...

