Cina crolla un ponte nel Guizhou | camion resta sospeso nel vuoto con l’autista a bordo VIDEO

Un dramma inaspettato scuote la provincia del Guizhou: un ponte crolla improvvisamente, lasciando un camion sospeso nel vuoto con l’autista ancora a bordo. Le immagini, condivise sui social, raccontano il momento di pura tensione e paura. Un episodio che mette in evidenza la fragilità delle infrastrutture e l’urgenza di interventi tempestivi. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa tragedia e quali sono le implicazioni per la sicurezza stradale.

Immagini drammatiche stanno facendo il giro dei social: un video ripreso martedì 24 giugno mostra una scena impressionante in cui la cabina di un camion da carico, con l'autista ancora all'interno, resta in bilico nel vuoto, sospesa sul bordo di un ponte stradale improvvisamente crollato. Il cedimento è avvenuto nella provincia sud-occidentale del Guizhou, lungo il ponte che attraversa il fiume.

