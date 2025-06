Cina colpita dalle inondazioni | centro commerciale allagato

Le intense piogge nel sud-ovest della Cina hanno scatenato inondazioni devastanti, trasformando il paesaggio e mettendo a dura prova le comunità locali. In particolare, nella provincia del Guizhou, il centro commerciale più grande della zona è stato completamente sommerso, con garage sotterranei e infrastrutture evacuate o danneggiate. Le precipitazioni torrenziali continuano a mettere a rischio intere regioni, rendendo urgente un intervento efficace per proteggere vite e beni.

Le forti piogge che stanno colpendo il sud-ovest della Cina hanno provocato gravi inondazioni nella provincia del Guizhou, causando danni ingenti in diverse aree montuose. Nella contea di Rongjiang, il centro commerciale più grande della zona è stato completamente allagato, insieme ai garage sotterranei e alle infrastrutture situate nei livelli inferiori. Le precipitazioni torrenziali hanno fatto esondare numerosi fiumi, sommergendo strade, abitazioni e strutture pubbliche. A destare particolare allarme è il fiume Duliu, che ha registrato la piena più intensa mai documentata: l'acqua ha raggiunto una portata di 11.

