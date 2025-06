Oggi, 24 giugno 2025, Tianjin apre le porte al Media Village del Summer Davos Forum, uno degli eventi più attesi dell’anno. Situato nel cuore del Centro Nazionale Convegni, questo spazio diventa il centro nevralgico di informazione e networking per giornalisti provenienti da tutto il mondo. La 16ª Riunione dei nuovi campioni del World Economic Forum promette di essere un’occasione unica di dialogo e innovazione. Un evento che segnerà un nuovo capitolo nella scena economica globale.

Dei giornalisti lavorano presso il Media Village all’interno del Centro nazionale convegni ed esposizioni (Tianjin), nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin, oggi 24 giugno 2025. Oggi e’ stato aperto al pubblico il Media Village del Summer Davos Forum 2025. Conosciuto anche come la 16ma Riunione annuale dei nuovi campioni del World Economic Forum, in corso da oggi 24 giugno fino al 26 giugno, il Summer Davos Forum di quest’anno ha come tema “L’imprenditorialita’ nella nuova era” e dovrebbe riunire circa 1.800 partecipanti provenienti da oltre 90 Paesi e regioni. Una giornalista lavora presso il Media Village all’interno del Centro nazionale convegni ed esposizioni (Tianjin), nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin, oggi 24 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it